De scheepvaartstremming op de Overijsselse Vecht tussen Ommen en de Duitse grens, die sinds vrijdag van kracht was vanwege de hoge waterstand, is opgeheven. Waterschap Vechtstromen meldde woensdag dat de waterstand zodanig is gedaald dat de vier sluisjes op dit deel van de Overijsselse Vecht weer gebruikt kunnen worden.