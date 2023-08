De grondwaterstand is in heel Nederland hersteld en staat nu op een normaal niveau of zelfs iets hoger dan gewoonlijk in deze tijd van het jaar. Ook de problemen met verzilting in met name West-Nederland zijn voorlopig voorbij. Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de wekelijkse droogtemonitor.