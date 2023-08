ArcelorMittal was dinsdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. De staalproducent had last van de zwakke handelscijfers uit China, waar zowel de export en de import een flinke daling lieten zien. De cijfers zijn een nieuw bewijs dat de op een grootste economie ter wereld kampt met een zwakke buitenlandse en binnenlandse vraag naar zijn goederen.