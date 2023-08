Beurzen Azië gemengd na zwakke Chinese handelscijfers

De Aziatische aandelenbeurzen lieten dinsdag een gemengd beeld zien. Beleggers reageerden op zwakker dan verwachte Chinese handelscijfers. Die wakkerden de zorgen aan over het kwakkelende herstel van de op een na grootste economie ter wereld. De koersuitslagen bleven verder beperkt in afwachting van het belangrijke inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat donderdag op het programma staat. Dan wordt mogelijk duidelijk of de inflatie in de grootste economie ter wereld genoeg is afgekoeld zodat de Federal Reserve de rente niet nog verder hoeft te verhogen.