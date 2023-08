De winst van het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco is in het tweede kwartaal fors gedaald ten opzichte van een jaar eerder, met name vanwege de lagere olieprijzen. De winst zakte met 38 procent, maar er bleef onder de streep nog altijd een bedrag van ruim 30 miljard dollar over voor ’s werelds grootste olie-exporteur.