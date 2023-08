De blik van beleggers op de beurs in Amsterdam is maandag onder meer gericht op de kwartaalcijfers van post- en pakketbezorger PostNL. Het bedrijf verhoogde zijn verwachtingen en zei dat de resultaten in het tweede kwartaal beter waren dan het zelf had gedacht. Dat komt onder meer doordat PostNL de afgelopen maanden meer pakketten heeft verwerkt.