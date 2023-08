Amazon heeft de lijn van de stijgende omzet ook in het tweede kwartaal van dit jaar doorgezet. Alle divisies van het webwinkelconcern lieten daarbij groei zien, maar met name de inkomsten uit advertenties stegen op jaarbasis. Dat schrijft het bedrijf toe aan de inzet van kunstmatige intelligentie (AI). Daardoor kan Amazon gerichtere reclame aanbieden, iets waar veel vraag naar is.