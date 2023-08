Goed onderzoek naar vleermuizen verplicht voor spouwmuurisolatie

Isolatiebedrijven en woningeigenaren moeten voordat ze spouwmuren isoleren goed onderzoeken of daar vleermuizen in zitten. Met een camera in de ruimte tussen de muur kijken is daarbij niet voldoende, heeft de Raad van State bepaald in een rechtszaak tussen isolatiebedrijf IsoSun en het provinciebestuur van Utrecht. De uitspraak kan gevolgen hebben voor de werkwijze van de hele branche en mogelijk ook voor het tempo waarin huizen in Nederland worden na-geïsoleerd.