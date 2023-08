De Zweedse regering gaat controles aan de grenzen verder aanscherpen vanwege zorgen over de veiligheid in het land na recente koranverbrandingen. De politie zou meer bevoegdheid krijgen om mensen aan te houden, te fouilleren en auto’s te doorzoeken. Dat maakte premier Ulf Kristersson bekend op een persconferentie. Een officieel besluit over de maatregelen volgt waarschijnlijk donderdag.