De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal van dit jaar weer gegroeid. Volgens een eerste raming van het Europese statistiekbureau Eurostat kwam de economische groei uit op 0,3 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Ook bleek uit herziene cijfers van Eurostat dat de economie van het eurogebied in het eerste kwartaal toch niet in een recessie was beland.