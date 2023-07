Heineken was maandag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. De bierbrouwer verlaagde zijn verwachting voor het hele jaar na tegenvallende resultaten in de eerste jaarhelft. Heineken verkocht minder bier, maar wist dankzij hogere prijzen wel meer omzet te boeken. Door hogere kosten nam de nettowinst echter af tot 1,15 miljard euro.