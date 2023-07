Vroeg of laat is daar de religieuze politie

Het zal een jaar of tien geleden zijn geweest toen ik voor het eerst Saudi-Arabië bezocht. Het was destijds een hele toer om het land binnen te komen. Je had een uitnodiging nodig en er waren allerlei strenge regels. Eén van die regels was dat je tijdens gebedstijden niet op straat mocht zijn. En dat werd gehandhaafd. Toen ik ergens in de buurt van Riyad op straat slenterde, terwijl de winkels gesloten waren voor het gebed, werd ik opgeschrikt door de sirenes van een auto van de religieuze politie. Via een luidspreker werd ik gemaand naar de moskee te gaan, of in ieder geval van straat te verdwijnen.