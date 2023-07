Bosbranden Griekenland; mediastorm door vakantie in vlammen

Europa veranderde afgelopen week in een brandhaard. In Griekenland, Frankrijk en Italië lieten bosbranden een spoor van vernieling achter. Eenmaal terug in Nederland vertelden uit Rhodos geëvacueerde vakantiegangers hun verhaal; vroegtijdig vertrokken uit een verschroeiend inferno. Gered uit een vuurzee dankzij hulp van de bevolking. Lokale helden werden bedankt voor de bewezen diensten, maar bleven achter op een verkoold eiland.