Netbeheerder TenneT heeft in de eerste helft van dit jaar twee keer zoveel geïnvesteerd in de vernieuwing en uitbreiding van het hoogspanningsnet als een jaar eerder. Het totaal aan investeringen bedroeg 3,5 miljard euro, wat volgens TenneT bijdraagt aan de energietransitie in zowel Nederland als Duitsland.