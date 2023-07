De Verenigde Naties hebben humanitaire werkzaamheden in Niger voorlopig stopgezet vanwege de onzekere toestand in het West-Afrikaanse land. Volgens de VN hebben zeker 4,3 miljoen mensen in het land van ruim 25 miljoen inwoners noodhulp nodig. Militairen zijn bezig een staatsgreep uit te voeren en houden president Mohamed Bazoum al sinds woensdag gevangen.