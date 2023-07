Facebook-moeder profiteert van meer, maar goedkopere reclames

Facebooks moederbedrijf Meta Platforms heeft de omzet in het tweede kwartaal zien stijgen tot 32 miljard dollar. Omgerekend is dat haast 29 miljard euro. De toename met 11 procent ten opzichte van een jaar eerder was te danken aan meer advertentie-inkomsten. Er werden ruim een derde meer advertenties getoond op Facebook en Instagram. Die reclames leverden wel minder op dan een jaar eerder, maar die prijsdaling was niet zo groot als de toename in het aantal advertenties.