Apple is het doelwit van een zogeheten collectieve rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk waarin een schadevergoeding van meer dan 1 miljard dollar wordt geëist van de Amerikaanse iPhone-maker. De claimzaak is aangespannen door Sean Ennis, hoogleraar mededingingsrecht aan de Universiteit van East Anglia in de Engelse stad Norwich, namens 1500 Britse appontwikkelaars.