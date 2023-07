Oud goud – gesprekken met musici: organist John Propitius

Net als in de zomer van 2021, toen het Reformatorisch Dagblad vijftig jaar bestond, diept de muziekredactie deze zomermaanden een serie oude interviews met musici op uit het archief van de krant. Onder de noemer ”Oud goud” krijgen de gesprekken met dirigenten, organisten, een pianist en een violist een nieuw leven. Vandaag deel 4: het interview dat medewerker H. Vermeulen in augustus 1991 had met John Propitius (1953), als onderdeel van een serie organisten van de jongere generatie.