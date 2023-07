ASMI stijgt in lagere AEX, ook Just Eat wint na cijfers

ASMI behoorde woensdag tot de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. De chiptoeleverancier zag de omzet stijgen in het tweede kwartaal, maar de nieuwe orders daalden met bijna de helft door de zwakke vraag uit de markt. ASMI ontving in het eerste kwartaal ook al minder nieuwe orders doordat grote chipbedrijven voorzichtiger zijn geworden met hun investeringen in nieuwe productiecapaciteit. Het aandeel ging bij de opening omlaag, maar werkte het verlies snel weg en klom 1,5 procent.