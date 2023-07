Japanse autobedrijven dalen op afwachtende beurs in Tokio

De Japanse autofabrikanten behoorden woensdag tot de dalers op de aandelenbeurs in Tokio. Een waardestijging van de Japanse yen zorgde daarbij voor verkoopdruk. Een duurdere yen maakt de producten van Japanse exportbedrijven duurder in het buitenland. Daarnaast keken beleggers vooral uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, die het rentetarief in de grootste economie ter wereld naar verwachting met een kwart procentpunt zal gaan verhogen om de inflatie aan te pakken.