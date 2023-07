De Amerikaanse Federal Reserve zal waarschijnlijk later op woensdag de rente weer gaan verhogen in de strijd tegen de inflatie. Het zal de elfde keer zijn dat de leenkosten in de Verenigde Staten worden opgeschroefd sinds vorig jaar. In juni besloot de centrale bank nog de verhoging van de rente te pauzeren, nadat deze tien keer op rij was verhoogd. Maar die pauze lijkt dus van korte duur te zijn.