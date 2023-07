Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) heeft opnieuw minder orders ontvangen door de zwakke vraag uit de markt. De orderontvangst kwam in het tweede kwartaal van dit jaar uit op bijna 486 miljoen euro. Dat is bijna een halvering in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Topman Benjamin Loh verwacht bovendien niet dat de vraag zich dit jaar zal herstellen.