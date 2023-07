De naamswijziging van Twitter naar X levert eigenaar Elon Musk mogelijk een probleem op. De merknaam X is namelijk in handen van Facebook-moederbedrijf Meta Platforms. Die legde het merk al in 2017 vast voor onder meer het streamen van video, een sociaal netwerk en het aanbieden van een marktplaats. Dat zijn allemaal zaken waar Musks X zich mee bezighoudt of mee bezig wil houden.