Een Spotify-abonnement wordt 1 tot 3 euro per maand duurder. Wie nu een individueel abonnement zonder reclames afsluit, betaalt direct al 10,99 euro in plaats van 9,99 euro per maand. Bestaande gebruikers van de muziekstreamingdienst krijgen een e-mail waarin wordt aangekondigd dat hun rekening pas over minstens een maand omhooggaat.