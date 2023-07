VN hebben contact met Noord-Korea over Amerikaan in dat land

De missie van de Verenigde Naties voor de wapenstilstand tussen Noord- en Zuid-Korea is naar eigen zeggen in gesprek met Noord-Korea over het lot van een Amerikaanse militair die afgelopen dinsdag tijdens een toeristische rondleiding aan de grens Noord-Korea binnenliep. De 23-jarige Travis King bezocht Panmunjom, aan de wapenstilstandslijn die de twee Korea’s scheidt en liep opeens naar Noord-Koreaans grondgebied waar hij werd aangehouden. De Amerikaan had recent problemen met de Zuid-Koreaanse politie. Het is niet bekend wat de jongeman bewoog.