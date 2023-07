Het aantal Duitse toeristen dat naar Nederland komt voor vakantie is de afgelopen jaren flink gestegen. Volgens ABN AMRO, dat onderzoek deed naar Nederlandse vakantieparken en campings, wordt dit jaar zelfs een historisch hoogtepunt bereikt. Zo is het aantal vakantievierende Duitsers in ons land in de eerste vijf maanden van dit jaar ruim verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode tien jaar geleden.