Analisten zien verbetering bij door apneukwestie geplaagd Philips

De problemen met de toelevering van onderdelen waar Philips vorig jaar mee kampte, lijken minder nijpend te worden. Kenners rekenen in doorsnee dan ook op een verbetering van de financiële resultaten bij het Nederlandse bedrijf. Maar beleggers en analisten zijn maandag, als Philips de prestaties over het tweede kwartaal naar buiten brengt, evenzeer gespitst op nieuws over de grote terugroepactie die het medisch-technologisch concern al twee jaar achtervolgt.