In Spanje heeft een recordaantal mensen hun stem voor de parlementsverkiezingen per post uitgebracht volgens de Spaanse posterijen. Het zijn bijna 2,5 miljoen stemmen voor de stembusgang van zondag. Van de mensen die hadden aangegeven per post te willen stemmen, heeft ruim 94 procent dat ook gedaan. De posterijen zijn trots op de populariteit van het stemmen per brief en spreken van een groot succes.