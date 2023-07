De Conservatieve Partij van de Britse premier Rishi Sunak heeft slechts in een van de drie kiesdistricten waar donderdag tussentijdse verkiezingen waren haar positie weten te behouden. Alleen in het district van oud-premier Boris Johnson, Uxbridge en South Ruislip, bleef de partij nipt overeind. De partij raakt zo twee zetels kwijt in het parlement.