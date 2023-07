Netflix en Tesla onderuit op Wall Street na kwartaalcijfers

Netflix en Tesla behoorden donderdag tot de grote verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Videostreamingdienst Netflix kreeg er in het afgelopen kwartaal meer abonnees bij dan verwacht, maar de omzet en de vooruitzichten vielen tegen. Ook is het volgens het bedrijf nog te vroeg om de gevolgen van de strengere aanpak van het delen van accounts en de introductie van het goedkopere abonnement met reclames te kunnen beoordelen. Het aandeel Netflix, dat dit jaar flink in waarde is gestegen, werd 8 procent lager gezet.