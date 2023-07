De Britse parlementariër Tobias Ellwood heeft donderdag zijn excuses aangeboden voor het ophemelen van de Afghaanse Taliban. Hij had de groep geprezen omdat ze het land hadden „getransformeerd” na de staatsgreep in 2021. „De veiligheid is sterk verbeterd, corruptie is afgenomen en de opiumhandel is zo goed als verdwenen”, zie hij volgens The Guardian over het regime dat internationaal zwaar onder vuur ligt.