Groothandelaar Sligro Food Group heeft de nettowinst in het eerste halfjaar hard zien dalen tot 1 miljoen euro. In de eerste helft van vorig jaar hield het concern onder de streep nog 23 miljoen euro over. De winstval werd vooral veroorzaakt doordat er vorig jaar een grote eenmalige boekwinst in de resultaten zat, maakte het bedrijf bekend.