Honderden aanhangers van de invloedrijke Iraakse geestelijke Moqtada al-Sadr hebben donderdag de Zweedse ambassade in Bagdad bestormd en in brand gestoken omdat zij verwachten dat er in Zweden een koran verbrand gaat worden. In het verleden hebben koranverbrandingen geleid tot wijdverbreide demonstraties en veroordelingen in landen met een moslimmeerderheid.