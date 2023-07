De Chinese aandelenbeurzen in Shanghai en Shenzhen gingen maandag omlaag. Beleggers verwerkten een tegenvallende groei van de Chinese economie in het tweede kwartaal. Ook de andere Aziatische markten lieten overwegend verliezen zien. In Hongkong bleef de beurs dicht vanwege de tyfoon Talim. Ook in Tokio werd niet gehandeld, vanwege een nationale vrije dag in Japan.