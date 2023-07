Cryptoplatform Binance heeft de afgelopen weken wereldwijd ruim duizend mensen ontslagen. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van een ingewijde. Volgens die persoon kan dit, als het zo doorgaat, leiden tot het schrappen van een derde van het personeelsbestand van Binance. Het cryptobedrijf is al een tijd onderwerp van onderzoeken door toezichthouders, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten.