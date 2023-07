De minister van Transport van Singapore en een hotelmagnaat zijn in Singapore gearresteerd en vrij snel daarna op borgtocht vrijgekomen. Dat meldt de Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) aan persbureau Reuters. De aanleiding voor hun aanhouding is onbekend. De zaak is opvallend, omdat de regering van de stadstaat prat gaat op de bestrijding van corruptie.