UnitedHealth en JPMorgan stijgen op Wall Street na cijfers

UnitedHealth en JPMorgan Chase behoorden vrijdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De grote zorgverzekeraar UnitedHealth verhoogde zijn winstverwachting voor hele jaar na sterke resultaten in het afgelopen kwartaal. Het aandeel UnitedHealth, dat deel uitmaakt van de Dow-Jonesindex, steeg 4,5 procent. Ook JPMorgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten en eveneens een Dow-fonds, kwam met beter dan verwachte resultaten en klom 2 procent.