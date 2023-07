Het slavernijmonument in Vlissingen (Zeeland) dat eind juni zonder vergunning op de boulevard was geplaatst, is vrijdag naar het Maritiem Muzeeum Zeeland verplaatst, meldt het museum. Het monument mocht van de gemeente niet op die plek blijven staan op straffe van een dwangsom. Daarop besloot het museum om het monument tijdelijk in eigen beheer te nemen totdat er een nieuwe locatie voor wordt gevonden.