De havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent hebben in de eerste helft van dit jaar last gehad van de dip in de bouw en industrie. De overslag van goederen via zee daalde met 11 procent, meldt de overkoepelende organisatie North Sea Port. Vooral bij producten die gevoelig zijn voor een economische recessie was die afname sterk, zoals bouwmaterialen en staal.