Rechter verbiedt schieten met paintballgeweer op wolf voorlopig

Gelderland mag in elk geval tot eind juli nog niet met een paintballgeweer op een wolf schieten. De voorzieningenrechter in Utrecht heeft donderdag een ordemaatregel getroffen, nadat de provincie aan dierenrechtenorganisatie Faunabescherming had laten weten dat het paintballgeweer vanaf 14 juli gebruikt zou kunnen worden „als zich een situatie voordoet dat ingrijpen noodzakelijk is”. Maar de rechter vindt dat eerst de bezwaren die de Faunabescherming heeft ingediend tegen het paintballschieten behandeld moeten worden.