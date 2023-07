Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie heeft twee aangiftes ontvangen over het doodschieten van een jonge mannetjeswolf in Wapse in Drenthe afgelopen zondag. Het OM wil niet zeggen van wie die aangiftes zijn, maar dierenrechtenorganisaties Faunabescherming en Animal Rights kondigden eerder deze week aan dat zij naar de politie zouden stappen wegens „de moord op de wolf”.