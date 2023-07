De Tsjechisch-Franse schrijver Milan Kundera is op 94-jarige leeftijd overleden, meldt de Tsjechische omroep. Kundera werd in Brno, de tweede stad van Tsjechië, geboren en trok in 1975 naar Parijs. Zijn boeken werden in meer dan veertig talen vertaald en wereldberoemd. In Nederland is onder meer zijn werk De ondraaglijke lichtheid van het bestaan veel verkocht en gelezen.