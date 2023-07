Philips was woensdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien. Het zorgtechnologieconcern profiteerde van een koopadvies door de grote Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en werd dik 3 procent hoger gezet. In de MidKap moest Air France-KLM (min 4,9 procent) het daarentegen ontgelden. De luchtvaartcombinatie werd door analisten van Deutsche Bank van de kooplijst gehaald.