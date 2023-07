Sony daalt op Japanse beurs na overwinning Microsoft

Sony behoorde woensdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurs in Tokio. Beleggers verwerkten het nieuws dat concurrent Microsoft van een Amerikaanse rechter verder mag gaan met de overname van gamebedrijf Activision Blizzard, bekend van spellen als Call of Duty en Overwatch. De toezichthouder FTC had een rechtszaak aangespannen om de grootste deal in de computerspellenbranche ooit te blokkeren, omdat die vreesde dat Microsoft te dominant zou worden.