De Britse premier Rishi Sunak heeft maandag met de Amerikaanse president Joe Biden gesproken over Washingtons levering van clustermunitie aan Oekraïne. Sunak heeft volgens een woordvoerder benadrukt dat het Verenigd Koninkrijk het verdrag heeft getekend dat de omstreden wapens verbiedt en het gebruik ervan ontmoedigt. Desalniettemin is elk land in zijn ogen vrij om een eigen beslissing te maken.