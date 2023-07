Doen journalisten het erom? Het ene sombere verhaal tuimelt over het andere. Alsof kranten en nieuwssites er steeds op uit zijn om slecht nieuws te brengen. Wrijven redacteuren zich in de handen als er bomen omwaaien, als ze een schandaal aan het licht kunnen brengen of een huiveringwekkende kop boven hun artikel hebben geplaatst?