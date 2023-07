De Tweede Kamer buigt zich de komende weken over de vraag welke dossiers controversieel verklaard worden nu het kabinet is gevallen en demissionair is. Dat betekent dat over deze dossiers geen grote beleidsdebatten worden gehouden met het kabinet. Op 27 juli zal de Kamer erover stemmen, stelt voorzitter Vera Bergkamp voor in een brief.