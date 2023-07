Wolters Kluwer heeft de laatste dag van de handelsweek op het Damrak in het rood afgesloten. Het aandeel van de informatieleverancier verloor 4,1 procent en eindigde daarmee onderaan in de AEX. Branchegenoot RELX zakte eveneens, met 2,7 procent. De stemming op de Europese beurzen was verder voorzichtig, na forse verliezen een dag eerder.