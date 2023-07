De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) vreest voor „aanzienlijke negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid” nu de krimpplannen van de overheid voor Schiphol toch door mogen gaan. Dat zegt de vakbond voor onder meer stewards en stewardessen in reactie op het vrijdag naar buiten gekomen arrest in het hoger beroep over het terugbrengen van het aantal vluchten op de luchthaven.