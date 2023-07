Onderzoek naar mogelijk verband steek- en schietpartij Winschoten

De politie onderzoekt of er een verband is tussen een steekpartij donderdag in Winschoten en een schietpartij uren later in de Groningse stad. Bij de steekpartij raakte een 29-jarige man uit Winschoten gewond. Hij meldde zich even later in een ziekenhuis. Bij de schietpartij raakte een 28-jarige man uit Groningen zwaar-, maar niet levensbedreigend gewond. Later werd in een straat iets verderop van waar het schietincident plaatsvond een tweede slachtoffer gevonden, een 33-jarige man uit Winschoten. Ook zijn situatie is niet levensbedreigend, aldus de politie.